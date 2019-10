MEJORES MOMENTOS | 4 DE OCTUBRE

'Los dispersos' no dejan de sorprender a Juanra Bonet en '¡Boom!'. Los concursantes se han convertido en unos expertos de la bomba clasificatoria, la fase decisiva del programa. Tras unas magníficas jugadas en programas anteriores de sus compañeros Óscar y Manolo, ha llegado el turno de Victoria que se ha ganado el aplauso del público. M. A., por su parte, ha bromeado: "No me dejan trabajar". ¡Alucinante!