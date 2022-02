‘Los 4 cazurros’ se han enfrentado a su segunda bomba negra muy ilusionados, dispuestos a llevarse el dinero de la bomba de cristal. Al ver la pregunta, han sabido cuál era la respuesta correcta muy rápido, pero un error de Paula ha hecho estallar la bomba por los aires.

Juanra Bonet les ha preguntado por una enfermedad que, principalmente, afecta a los hombres. Las posibles respuestas eran: osteoporosis, gota, caries o celiaquía. Paula, al mando de los alicates, sabía que la gota era la opción correcta y ha explicado la razón en voz alta.

Pero un despiste, o quizás los nervios, ha hecho que se equivoque y corte el cable correcto. ‘Los 4 cazurros’ no se lo podían creer cuando han visto la bomba explotar por los aires. “¡¿Cómo no me habéis parado?!”, ha dicho Paula al darse cuenta de su error.

Sus compañeros de equipo, muy desconcertados, no han sabido qué hacer. “Quitadme los alicates”, ha dicho la concursante muy enfadada. Lo peor de todo es que ‘Los 4 cazurros’ han perdido los 400 euros de la bomba de cristal. ¡Vaya error más tonto!

