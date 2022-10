¡No puede ser! Los ‘Aldeanos’, a un paso del bote de ‘¡Boom!’: “Pensábamos que era ahora”

Con este programa, los ‘Aldeanos’ suman 20 participaciones en ‘¡Boom!’. Una larga racha de intentos por hacerse con el bote a la que querían ponerle fin hoy llevándose los 4.250.000 euros.

Con los cuatro concursantes disponibles, el veterano equipo se ha lanzado a resolver las 15 preguntas que conforman la bomba dorada… ¡Y ya en la primera vuelta se han quedado a dos de coronarse!

Finalmente, no ha sido posible, pero incluso Juanra Bonet ha creído que esta vez podía ser la buena: “¿Por un momento no pensabais que era ahora?”, les ha dicho justo antes de que ellos afirmasen lo mismo. ¡Mira el vídeo de arriba y no te pierdas este momentazo!

La demoledora confesión de Luis en ‘¡Boom!’: “No sé si mi padre hubiese ido con los ‘Sindulfos’ o con nosotros”