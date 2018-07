Las cartas predicen la independencia de Cataluña

UNA VIDENTE PREDICE EL FUTURO DE CATALUÑA

El futuro de Cataluña siempre ha sido una incógnita. En 'Al rincón', Risto ha contado con la presencia de Úrsula, una vidente que ha predicho tormentas en el territorio nacional como consecuencia del 27-S. Aunque en estas elecciones no habrá un cambio drástico, sí supondrán un paso a lo que será la independencia de Cataluña en un período de tres años. Úrsula ha adelantado que puede haber pactos muy radicales, ya que no habrá mayorías absolutas. Si bien la sangre no llegará al río: no habrá tanques por las calles catalanas.