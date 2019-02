MEJORES MOMENTOS 20 DE FEBRERO

A Pipe, el concursante que estaba en la trampilla central, se le estaban resistiendo las 'monedas' de 5.000 euros. Y desafortunadamente esta vez no estaba el Hombre del Tirol para darle ánimos. No obstante, Arturo Valls ha conseguido solucionarlo gracias a Palmira Gogó... ¡y sus nuevas dotes de ventrílocua! "Lo que me faltaba", decía entre risas.