MEJORES MOMENTOS 19 DE MARZO

No se puede decir que Nacho, el concursante central, no lo haya intentado. Ha hecho todas las combinaciones posibles para adivinar cómo se llama el perro de 'El Grinch', aunque no ha dado con la correcta y ha perdido uno de sus comodines, y un suelo que Arturo Valls va a tener que fregar después. Eso sí, ha dejado uno de los momentazos del día en '¡Ahora caigo!'. ¡Dale al play para volver a verlo!