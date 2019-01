'¡Ahora Caigo!' especial 'La Voz'

Arturo Valls ha comenzado este '¡Ahora Caigo!' especial 'La Voz' presentándose a la prueba a ciegas de nuestros fowellers. Arturo ha decidido cantar a "Fly me to the moon" de Frakn Sinatra. ¿Qué fowellers se habrán dado la vuelta?. ¡Mira el vídeo para descubrirlo!