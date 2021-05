Sara ha ganado su duelo ante Cristina, por lo que la oponente ha tenido que caer por la trampilla. No obstante, antes de enfrentarse a su destino, la mujer ha querido aprovechar sus últimos segundos para saludar a sus amigos y familiares. Pero no ha querido quitarse las gafas, ¡así no la podían tirar por la trampilla!

Arturo le ha amenazado en broma con tirarla con gafas, y también más adelante cuando Cristina estaba agachada dejándolas en el suelo. “Mala pipa tienes, hijo”, le ha dicho la mujer a Arturo antes de caer, desatando las risas del presentador y del público.

¡No te pierdas este momento!

En este programa han pasado por la trampilla central… ¡hasta tres concursantes! Sara ha perdido en el ecuador del programa ante Mónica, pero la joven no ha podido aguantar y ha caído en el último duelo. ¡No te pierdas este momento!