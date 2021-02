Javi llena de silencio ‘¡Ahora caigo!’ al haberse olvidado de La Vuelta

Después de haberse convertido en concursante central, Javi se enfrentó a Laura para intentar llevarse el máximo de dinero. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y no logró ver el nombre de la ronda ciclista que ganó dos veces el esloveno Primoz Roglic.

Su bloqueo era tal que Javi tampoco supo ver el nombre de la tortita francesa que es pariente de la filloa gallega. ¡Qué despistes más gordos!

“Estoy bloqueado, me he venido para el centro y se me ha descolocado todo”, aseguraba Javi tras haber sido eliminado en el programa.

¡Qué pena!

Al inicio del programa, Arturo Valls nos presentaba a Pedro y su escatológico apellido que desataba las risas en el plató de ‘¡Ahora caigo!’.