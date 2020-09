El increíble descubrimiento de un tuitero sobre '¡Ahora caigo!' que siempre había pasado desapercibido para Arturo Valls

Los espectadores de '¡Ahora Caigo!' no se pierden ni un momento del programa y no dudan en publicarlo en redes. Y Arturo Valls está pendiente de lo que escriben. Por eso, no se ha resistido a comentar un tuit con un llamativo descubrimiento.

Según este tuitero, Whitney Houston tiene algo que ver con el concurso. Ha dejado a sin palabras, y después ha querido comprobarlo con el señor del Tirol. ¡No te lo pierdas!