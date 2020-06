La increíble chiripa de una concursante con tres aciertos consecutivos en ‘¡Ahora caigo!’

La suerte es un factor clave junto con el conocimiento en ‘¡Ahora caigo!’. Por eso, Arturo Valls insiste a los concursantes en que prueben respuestas cuando no la saben o no la tienen clara. En el caso de Gabi, no obstante, se han juntado varios tréboles de cuatro hojas y algunos amuletos más.

Melany, la concursante central, aún atesoraba dos comodines en esta ronda. Los dos se los ha llevado Gabi durante la prueba del ‘Adivina’ y, aún más, ha conseguido tirar por la trampilla a su rival.

Gabi ha acertado el primer panel tras decir una respuesta sin convencimiento de que fuera la correcta, el segundo tras sólo una pista y el tercero también con mucha fortuna. ¡Vuelve a verlo!