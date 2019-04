Anna Simón se pierde por Cabo Verde en 'Ahora caigo'

MEJORES MOMENTOS I ESPECIAL FAMOSOS

Laura, la concursante, dice que ha elegido a Anna Simón porque quiere saber qué mes coge vacaciones y así poder hacer la suplencia. Anna dice que cuando ella está de vacaciones no se ha ce programa. Aprovechan para hacer publicidad de 'Otra Movida' de lunes a viernes en Neox. Anna cree que la ha elegido por ser rubia pero Laura no sabe que es teñida, afirma la presentadora. Anna Simón ha quitado un comodín a Laura pero pierde porque no sabía que Cabo Verde es el cabo más ecológico del continente africano.