'Westworld', nuevo proyecto de J.J. Abrams

'Westworld'. el proyecto de J.J. Abrams, es una de las apuestas fuertes para la parrilla de HBO el próximo año. La ficción contará con un equipo técnico de lujo. El productor ejecutivo será J.J. Abrams ('Star Trek: en la oscuridad', 'Fringe') que trabajará junto a Jerry Weintraub ('Behind the Candelabra') y Bryan Burk ('Revolution').



El hermano pequeño del director y guionista Christopher Nolan, Jonathan Nolan ('Person of Interest'), será el guionista del episodio piloto.



La película 'Westeworld' narraba la historia de un parque de atracciones del futuro donde trabajan robots que siguen las órdenes de los humanos, hasta que de repente, los humanoides deciden atacar a sus creadores.



No es la primera vez que 'Westworld' se ha llevado a la pequeña pantalla, ya se hizo en 1980 bajo el título de 'Beyond Westworld' protagonizado por James Wainwright y Connie Selleca.