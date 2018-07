Vuelve 'The Walking Dead'

'The Walking Dead' regresa a AMC el próximo 9 de febrero con Carl (Chandler Riggs) como protagonista. La cadena estadounidense ha desvelado la sinopsis del primer capítulo con el que 'The Walking Dead' reiniciará su emisión tras el impactante final de "Too Far Gone", el último episodio.



(A continuación hay spoilers sobre la trama)



La trama narra lo siguiente: "Después de los devastadores acontecimiento del final de la temporada, Rick y el grupo todavía están recuperando la pérdida de su hogar, su familia y sus amigos. Con la destrucción de la prisión, vemos que el grupo de superviviente está dividido y en caminos muy diferentes".



"Lo que era una vida difícil detrás de las vallas de la prisión se ha vuelto mucho más peligrosa, ya que ahora están expuestos a nuevos peligros y nuevos enemigos. Así, ellos tendrán que poner a prueba su fe".



En la imagen que ha desvelado la AMC Carl vuelve a ser el protagonista, al igual que ya lo fue en el póster de la segunda mitad de la cuarta temporada en el que The Walking Dead nos avisaba: no mires atrás.