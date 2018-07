'True Detective', la nueva serie de la HBO con Harrelson y McConaughey

La cadena estadounidense HBO ya empieza a presentar sus apuestas para la próxima temporada. La primera de la que podemos ver un adelanto es 'True Detective', un drama criminal situado en el estado de Louisiana, mismo escenario en el que se desarrolla uno de los buques insignia de la cadena 'True Blood'.



Uno de los principales alicientes de esta nueva serie es su reparto, encabezado por los actores Matthew McConaughey y Woody Harrelson como protagonistas de la ficción. En ésta, McConaughey y Harrelson serán dos detectives que investigan un asesinato.



El guión esta a cargo de Nic Pizzolatto, que viene de la exitosa 'The Killing', y describió la serie como una historia "más acerca de los policías que del asesino". "Vamos conociendo el caso y la relación entre ellos y cómo cambian, o no, en los años que pasan" explicó el guionista.



La serie tendrá un hilo argumental dividido entre pasado y presente, saltando entre la primera apertura del caso en 1995 y el momento actual en el que los dos detectives testifican en la reapertura del crimen. La intención de los creadores es que tenga el mismo espíritu que 'American Horror Story' (FX) y cada temporada tenga un argumento distinto con personajes distintos.



MCCONAUGHEY Y HARRELSON, COMPAÑEROS DENTRO Y FUERA DE PANTALLA

Los dos protagonistas, amigos en la vida real, ya han compartido plano en algunas producciones. Lo hicieron por primera vez en 1999, en la comedia de Ron Howard 'EDtv' y más recientemente, en 'Surfer, dude'.



'True Detective' será en primer trabajo de Matthew McConaughey en televisión como protagonista, después de un fugaz cameo en 'Sexo en Nueva York' y un pequeño papel en 'De culo y cuesta abajo', también de la HBO.



Woody Harrelson, por su parte, vuelve al medio que le dio reconocimiento por primera vez, con su papel del camarero Woody Boyd en la mítica 'Cheers', papel que años más tarde retomó en el 'spin-off' de la comedia, 'Frasier'. Recientemente, además, tuvo un papel en la TV movie de la HBO sobre Sarah Palin, 'Game Change'.



El estreno de 'True Detective' está previsto para 2014. Durante este 2013 la HBO tiene pendiente estrenar las nuevas temporadas de 'True Blood' (el 16 de junio), 'The Newsroom' (14 de julio) y 'Boardwalk Empire' (el 8 de septiembre).