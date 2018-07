'The Blacklist' renueva por una segunda temporada en NBC

'The Blacklist' emitió ayer su último capítulo del año en NBC con una gran noticia: la confirmación de una segunda temporada. El estreno más exitoso de los últimos upfronts estadounidenses llega a nuestro país este jueves de la mano de Canal+ Series, la nueva oferta de Canal+ para los amantes de las series.



La serie se despidió hasta 2014 con más de 12 millones de espectadores y 3.5 puntos en demográficos, convirtiéndose en el drama en abierto más seguido de la temporada.



"El éxito de 'The Blacklist' demuestra que la narrativa inspirada está viva y es buena en la televisión en abierto y estoy impresionado con la imaginación de este equipo creativo y su magnitud con la que consiguen capturar su gran visión en pantalla. (...) ¡Espero que a Red Reddington no se le acaben nunca los nombres a los que dar caza de su lista!", ha dicho Robert Greenblatt, responsable de entretenimiento de NBC, en un comunicado distribuido por la cadena que recoge el portal Deadline.