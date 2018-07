La tercera temporada de 'The Newsroom' será la última

La cadena cable HBO ha confirmado que habrá tercera temporada de la serie de Aaron Sorkin 'The Newsroom', y que ésta será la última.



'The Newsroom' está protagonizada por Jeff Daniels, quien ganó el premio Emmy en 2013 como mejor actor dramático en televisión por su trabajo en esa serie que, a pesar del aval de Sorkin, no alcanzó la popularidad de su creación de más éxito para la pequeña pantalla, 'El ala oeste de la Casa Blanca'.



Daniels ya había adelantado en septiembre que la serie tendría tercera temporada con un comentario prematuro en Twitter cuando Sorkin y HBO aún estaban negociando la continuidad del programa.