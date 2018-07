La segunda temporada de 'The Newsroom' es "mucho más que una continuación"

Este pequeño avance, de apenas medio minuto de duración, mezcla imágenes de la nueva temporada con declaraciones del equipo técnico de la ficción. Así, podemos ver a Will espetándole a MacKenzie que no le hable "a menos que sea absolutamente necesario". A continuación, el creador de 'The Newsroom', Aaron Sorkin, afirma que "nunca supimos cual era el problema" entre los dos personajes.



Sorkin continúa explicando que la segunda temporada de la ficción comenzará una semana después del momento en el que terminó la anterior tanda de capítulos. Sin embargo, Alan Paul, productor ejecutivo de la serie añade que "la segunda temporada es mucho más que una continuación de lo que vimos en la primera".



Esta segunda tanda de capítulos, que abarcará desde agosto de 2011 hasta diciembre de 2012, tratará temas como el derrocamiento del dictador libio Gadafi y el uso de armas químicas en conflictos armados.



El reparto habitual de la ficción, encabezado por Jeff Daniels ('Looper'), quien encarna a Will McAvoy, regresará en esta nueva temporada. Así volveremos a ver a Emily Mortimer ('Shutter Island'), Alison Pill ('Midnight in Paris'), Dev Patel ('Slumdog Millioraire') y Olivia Munn ('New Girl') dando vida a MacKenzie, Maggie, Neal y Sloan respectivamente.



'The Newsroom' regresará a la pequeña pantalla el próximo 14 de julio de la mano de la HBO. En España podremos ver la segunda temporada de la ficción en Canal+, tan sólo un día después de su estreno en Estados Unidos.