Rose McIver será Campanilla en 'Once upon a time'

UPFRONTS 2013

La tercera temporada de 'Once upon a time' va a estar enmarcada en buena parte en el País de Nunca Jamás (Nerverland), por lo que ya se van conociendo los actores que darán vida a sus habitantes. Campanilla no podía faltar y será la actriz Rose McIver ('The Lovely Bones') quien se encargue de darle vida.