Robbie Kay será Peter Pan en 'Once Upon a Time'

El reparto de la tercera temporada de 'Once Upon a time' no deja de crecer, la última incorporación ha sido la del joven actor Robbie Kay.



El actor dará vida al niño que no quería crecer creado por James Matthew Barrie. Robbie, de 17 años, tendrá un papel recurrente liderando al grupo de Niños Perdidos en Neverland (Nunca Jamás) a lo largo de toda la temporada.



El actor, pese a su corta edad, ya es un veterano en la pequeña y gran pantalla, con dos películas a sus espaldas: en 2011 participó en 'Piratas del Caribe' y en 2008 protagonizó el film para televisión 'Pinocchio'.



En España, la segunda temporada de 'Once Upon a Time' ('[[LINK:SECCION|||70000459|||Érase Una Vez]]') se emite en Antena 3. ABC ya ha anunciado el lanzamiento de la tercera para septiembre.