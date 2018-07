Recuerda sus nombres: 'The Bridge', 'Suits' y 'Breaking Bad'

Ya ha comenzado oficialmente el verano, una época llena de estrenos en las cadenas estadounidenses. Tras los estrenos de 'True Blood' y 'Under the Dome', las cadenas lanzan sus mejores imágenes promocionales de los próximos estrenos.



'The Bridge' es la primera en estrenarse, el próximo 10 de julio, en la cadena FX. La serie policiaca protagonizada por Diane Kruger y Demian Bichir cuenta con un perturbador cartel promocional. 'The Bridge' narra la historia de dos detectives, uno de Estados Unidos y otro de México, que tienen que trabajar juntos para atrapar a un asesino en serie que está matando en ambos lados de la frontera.



Unos días después llega 'Suits' a USA Network con su tercera temporada. La serie de abogados protagonizada por Gabriel Macht y Patrick J. Adams estrena cartel con un lema que reza "La media verdad y nada más".



Pero sin duda el estreno más esperado de este verano es el de Walter White con los ocho últimos capítulos de 'Breaking Bad'. La cadena AMC ya presentó un cartel y teaser del final de la serie, aunque supo a poco a sus millones de seguidores.



"Remember my name" (Recuerda mi nombre) se puede leer sobre una imagen nada amigable del actor Bryan Cranston. Tal y como se encarga de recordarnos el nuevo cartel, 'Breaking Bad' regresará a la pequeña pantalla el próximo 11 de agosto, con sus últimos ocho episodios, que pondrán el broche de oro a cinco exitosas temporadas.