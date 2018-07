Las nuevas series de The CW

The CW es la última cadena en sumarse a la "moda" de las networks de anunciar sus novedades para la próxima temporada sin esperar a la semana se los 'upfronts', que será la del 13 a 16 de mayo.



La cadena ya ha confirmado las renovaciones de 'Arrow', 'Supernatural', 'Hart of Dixie', 'The Carrie Diaries', 'Nikita', 'La bella y la bestia' y 'Crónicas vampíricas'.



Junto a estas viejas conocidas para los espectadores, The CW propone una parrilla con cuatro nuevas ficciones. 'Star-crossed', 'Reign', 'The 100' y 'Tomorrow People' son las novedades de la network.



Conocido antes como 'Oxygen', 'Star-crossed' está basada en una idea española de Isla Producciones. La pasión y la política amenazará el romance incipiente entre una joven humana y un chico alienígena.



Por otro lado, 'The 100' está basada en un libro todavía sin publicar y trasladará al espectador años después de que una guerra nuclear destruyera nuestra civilización.