Nueva temporada zombie, nueva amenaza

En la cuarta temporada de 'The Walking Dead' el mayor peligro no será ni el Gobernador ni los zombies. Los productores de la serie de AMC adelantaron durante la Comic-Con de este año que habría una nueva amenaza que hará estragos en los personajes.



Ahora, la información se ha ampliado. Los responsables de la ficción zombie han confirmado que esa "gran amenaza" de la que se habló hace unas semanas será la "propia naturaleza", aunque no han especificado nada más. Los actores y productores están deseando adelantar datos a través de las redes sociales a los millones de seguidores de la serie, que tendrán que esperar a otoño para ver los nuevos episodios.



Los fans no han tardado en lanzar numerosas especulaciones: tornados, epidemias, accidentes nucleares… ¡hasta una nueva forma de transmisión de la enfermedad zombie! Lo único que está claro es que los protagonistas podrán hacer muy poco contra esa fuerza imparable que se les echa encima.



Andrew Lincoln, que da vida al Sheriff Rick Grimms en la serie, ha declarado que ha encontrado "cosas horribles" en los guiones de la nueva temporada, cosas que no tienen nada que ver con el conflicto entre grupos de humanos o zombies, que ahondarán más en los personajes, mostrando sus fortalezas y debilidades como nunca antes se ha visto en la serie.



Greg Nicotero, productor ejecutivo, explicó también el génesis de esta nueva amenza: "Proviene de una conversación que tuve con Scott Gimple hace un año. Nuestro grupo sobrevive durante un período tan largo, y se convierten en gente muy experimentada matando zombis, por eso consideramos que esta amenaza era necesaria para el desarrollo de la serie ya que la idea es situar al grupo en medio de una situación que no pueden gestionar".



¿Qué pasará en la prisión esta nueva temporada?¿Cómo se librarán de todos los caminantes? ¿Qué nuevos personajes y conflictos aparecerán? Habrá que esperar al 13 de octubre para averiguarlo, fecha de estreno en Estados Unidos.