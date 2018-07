Novedades en las cadenas estadounidenses

NBC Y FOX

Son las primeras cadenas en publicar las novedades en su parrilla el lunes 13 de mayo. La cadena NBC ya anunció la renovación de cinco de sus series a finales de abril: 'Revolution', 'Chicago Fire', 'Grimm', 'Parenthood' y 'Ley y Orden: SVU'. La última en saber que se "salva" es 'Parks & Recreation'.



También se sabe ya que 'Do no harm', 'Animal Practice' y 'Deception' no volverán la temporada que viene. Acaba de confirmar la cancelación de '1600 Penn', 'Whitney', 'Guys With Kids' y 'Up All Night'. Y están pendientes de veredicto 'Smash', 'Hannibal', 'Community', 'Up All Night', 'Whitney', 'Go on', 'The new normal', 'Guys with kids', '1600 Penn'.



Fox también publicará sus 'upfronts' el lunes, aunque poco le queda por anunciar, ya que entre que 'Fringe' ha terminado; 'The Mob Doctor' y 'Ben & Kate' fueron canceladas poco despué sde su estreno y la última noticia ha sido la cancelación de 'Touch', la serie de Kiefer Sutherland.



La cadena ya ha confirmado también la renovación de prácticamente todas sus series ('Los Simpson', 'Bones', 'Glee', 'Raising Hope', 'The following', 'New Girl', 'The Mindy Project', 'Padre de familia', 'American dad' y 'Bob's Burgers'), por lo que solo queda por saber el futuro de 'The Cleveland Show'.



ABC

El martes es el turno de la cadena ABC. No se sabe nada del futuro de sus series, excepto de '666 Park Avenue', 'Last Resort', 'Zero Hour', 'Sin cita previa' y 'Don't trust the b... in Ap. 23', que ya fueron canceladas.



Están pendiente de sentencia algunos clásicos de la televisión americana, como 'Anatomía de Grey' y 'Modern Family'; también los éxitos de hace un par de temporadas, como 'Once Upon a Time', 'Scandal' y 'Revenge'; y los estrenos de esta temporada, como 'Nashville' o 'Red widow'.



CBS

La CBS ya confirmó durante las vacaciones de Semana Santa varias renovaciones, como la quinta temporada para 'The Good Wife', el drama legal protagonizado por Julianna Margulies. Otras afortunadas que fueron confirmadas con una nueva entrega para la próxima temporada son las series 'NCIS: Los Angeles', 'Vigilados. Person Of Interest', 'Elementary' y 'El mentalista'.



En cuanto a comedias, CBS renueva 'The Big Bang Theory' (serie que puede verse en Neox). También las sitcom '2 Broke Girls', que renueva para una tercera temporada y 'Mike and Molly', que obtiene una cuarta. Una serie que aún no ha confirmado su renovación es la veterana 'Dos hombres y medio'.



THE CW

La cadena juvenil es la última en presentar sus 'upfronts', el próximo jueves 16 de mayo. A excepción de 'Arrow' (que se estrenó esta temporada), las series veteranas son las que siguen dando mejores resultados a la cadena. 'Supernatural' y 'Crónicas vampíricas' ya han sido renovadas, al igual que 'Hart of Dixie', 'La bella y la bestia', 'Nikita' y 'The Carrie Diaries'. Las que no han superado con nota la temporada han sido '90210', 'Cult' y 'Emily Owens'.