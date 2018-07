El naranja vuelve en junio: 'Orange is the new black' tiene fecha de regreso

Una de las series revelación de 2013 ya tiene fecha de regreso. 'Orange is the new black' volverá a Netflix el próximo 6 de junio, tal y como ha anunciado la plataforma de vídeo online tras el estreno de la segunda temporada de 'House of Cards'.



La serie creada por Jenji Kohan ('Weeds') está basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman, que relata sus memorias sobre la vida en la cárcel. La segunda temporada de 'Orange is the new black' ya tiene trailer promocional en el que el espectador volverá a ver a viejas conocidas.