UPFRONTS 2015/2016

La network The CW fue la última en presentar su nueva parrilla para la temporada televisiva de 2015/2016. La cadena confirmó las renovaciones de 'Arrow', 'The Flash', 'The Originals' y 'Jane the virgin' y cancela 'The messengers'.



'Legends of Tomorrow' es una se sus apuestas fuertes de cara a la próxima temproada. El 'spin off' de dos de sus grandes éxitos, 'Arrow' y 'The Flash', contará con actores aparecidos en ambas series originales.



'Crazy Ex-girlfriend' y 'Containment' (del creador de 'Crónicas vampíricas') son nuevas ficciones que podrán verse en la cadena en la temporada que arrancará en septiembre.



La primera cuenta la historia de una exitosa joven abogada que reside en Manhattan y busca el amor de forma impulsiva. 'Containment' comienza tras el azote de una misteriosa y mortífera epidemia que sacude Atlanta.