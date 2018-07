John Lithgow regresa a 'Cómo conocí a vuestra madre'

Una boda suele ser la excusa ideal para reunir a la familia, y en el caso de una boda ficticia es sinónimo de regresos e incorporaciones. El enlace de Barney ((Neil Patrick Harris) y Robin (Cobie Smulders) ocupará la mayoría de la temporada, por lo que la asistencia de personajes ya conocidos está más que confirmada.



Uno de estos personajes es el padre del novio, Jerome Whitaker, interpretado por John Lithgow. Este personaje apareció por primera vez en 'The Price Is Right, cuando la madre de Barney le hacía creer que Bob Barker el presentador de 'El precio justo' era su verdadero padre. También apareció en 'Legendaddy' y 'Hopeless' en la sexta temporada.



Lithgow es un veterano de la televisión, desde que interpretara el papel del doctor Dick Solomon en el sitcom 'Cosas de marcianos' no ha parado hasta conseguir el Globo de oro por su papel de Arthur Mitchell en la serie 'Dexter'.



El lanzamiento de la novena y última temporada de 'Cómo conocí a vuestra madre' será el lunes 23 de septiembre en la CBS. En España el responsable de la emisión de esta serie es Neox.