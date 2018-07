HBO confirma que 'The Newsroom' tendrá una tercera temporada

La noticia de la renovación para una tercera temporada de 'The Newsroom' llegaba a través de la cuenta personal de Twitter de Jeff Daniels, el actor que da vida a Will McAvoy en la ficción: "Ya es oficial, 'The Newsroom' volverá con una tercera temporada".

It's official. #Newsroom coming back for a Season 3. — Jeff Daniels (@Jeff_Daniels) September 4, 2013





Lo cierto es que la renovación del drama de la HBO no resulta tan sorprendente teniendo en cuenta que el presidente de la propia cadena Michael Lombardo declaró hace un mes que estaría "realmente sorprendido" si la serie no volviera.



Además, la ficción creada por Sorkin basada en un programa de noticias, no tendrá escasez de eventos de prensa para cubrir una tercera temporada. En ella se abordarán momentos tan trascendentales como el tiroteo de la escuela de Newtown (en diciembre de 2012) o el de la masacre de la maratón de Bostón (que ocurrió en abril de 2013).