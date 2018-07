Grant Gustin, muy ilusionado con su papel de Flash en la segunda temporada de 'Arrow'

El superhéroe conocido por sus velocidades sobrehumanas hará su primera aparición en 'Arrow'. Ya conocíamos que Flash, interpreatado por Grant Gustin ('Glee'), aparecerá en tres capítulos, en el 8, el 9 y después habrá que esperar hasta el episodio número 20 para verlo con el clásico traje del superhéroe. Esa última aparición servirá de impulso para su propia serie de televisión, el 'spin-off' de Flash.



"Él no va a ser Flash inmediatamente, como es lógico. Veremos a Barry Allen en los dos primeros episodios y luego se convertirá en superhéroe", desvela el actor quien reconoce que todavía no ha tenido la oportunidad de leer el guion. "Tuve una audición y me hizo mucha ilusión. Al principio estaba un poco escéptico, porque lo cierto es que soy muy fan de los cómics", reconoce Gustin.



El propio Grant Gustin se considera demasiado joven para encarnar a Barry Allen cuando pasó sus audiciones y aseguró que nunca pensó en que le dieran el papel. "Conozco al personaje y sé que soy un poco joven", declara Gustin, aunque está dispuesto a darle vida de una manera digna y hacer que el público se sienta satisfecho con su personaje.