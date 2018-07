'Gotham' y 'Red Band Society', las apuestas de Fox

La primera jornada de los UpFronts trae las novedades de las cadenas NBC y Fox. Tras el anuncio de la primera, es el turno de Fox, que cofirma su apuesta por las series 'Gotham' y 'Red Band Society'. Y como ya anunció la semana pasada, la próxima temporada su parrilla contará con las comedias 'The Last Man on Earth', 'Weird Loners' y 'Mulaney' serán estrenos para la próxima temporada, así como los dramas 'Backstrom' y 'Hieroglyph'.



Fox también ha confirmado las renovaciones de series como 'Los Simpson', 'Padre de Familia', 'Brooklyn 99', 'The Mindy Project', 'Sleepy Hollow', 'The Following' y 'New Girl'. En cambio, la última temporada de 'Glee' tendrá que esperar hasta la midseason para su estreno.



- 'Red band Society': El remake, al igual que la original, sigue la historia de un grupo de jóvenes que estrechan una gran amistad tras coincidir en el ala de pediatría de un hospital en el que permanecen ingresados por distintas afecciones. La serie cuenta con el mismísimo Steven Spielberg como productor ejecutivo. Por otro lado, destacan en el reparto la oscarizada Octavia Spencer ('Criadas y Señoras'), Dave Annable ('Brothers & Sisters'), Griffin Gluck ('Private Practice') y Charlie Rowe, entre otros.



- 'Gotham': El nuevo drama contará los primeros años en la policía del que más tarde se convertirá en el comisario Gordon, al que da vida Ben McKenzie ('Southland'). Otros personajes del universo de los cómics de DC que aparecerán en la pequeña pantalla son un joven Bruce Wayne (interpretado por David Mazouz) o varios de los villanos más conocidos de la saga, como el Pingüino (al que dará vida el actor Robin Lord Taylor), Enigma (Cory Michael Smith) y Catwoman (Camren Bicondova), entre otros. La serie arrancará en otoño.



- 'Wayward Pines': Esta miniserie de 10 capítulos ya se anunció en los UpFronts del año pasado, pero Fox vuelve a presentarla para la próxima temporada. Protagonizada por Matt Dillon y con M. Night Shyamalan, director de la película 'El sexto sentido', como productor ejecutivo. Se trata de un thriller centrado en un agente del servicio secreto que llega al bucólico pueblo de Wayward Pines con la misión de encontrar a dos agentes desaparecidos. Pero en lugar de encontrar respuestas la investigación le irá planteando más y más preguntas. Completan el reparto Melissa Leo ('Treme'), Terrence Howard ('Crash'), Juliette Lewis, Carla Gugino ('El séquito') y Toby Jones ('Harry Potter'), entre otros.





- 'Gracepoint': Otro remake estadounidense de una serie europea para la nueva temporada de Fox. En este caso se trata de la británica 'Broadchurch' que también contará con David Tennant ('Doctor Who') como protagonista junto a Anna Gunn, que supone su regreso a la televisión tras 'Breaking Bad'. El reparto lo completan Jacki Weaver ('El lado bueno de las cosas') y Nick Nolte. El argumento es similar a la serie original (la investigación en torno a la muerte de un niño en un pequeño pueblo y cómo afecta a los habitantes de una localidad en la que todos parecen sospechosos). Sin embargo, la cadena ya ha anunciado que el final será diferente a 'Broadchurch'.





- 'Empire': Drama centrado en el mundo del hip-hop creada por Lee Daniels y Danny Strong ('El mayordomo'). La serie, que contará con la supervisión musical del productor Timbaland, girará en torno a Lucious Lyon (Terrence Howard), una superestrella del mundo del hip-hop que tendrá que luchar para conservar el imperio que ha levantado.



- 'Mulaney': Comedia protagonizada por John Mulaney ('Saturday Night Live'), que interpreta a un cómico que intenta hacerse una carrera y los amigos y mentores que le han ayudado a llegar donde está.



- 'Hieroglyph': Fox estrenará en 2015 esta serie de aventuras situada en el Antiguo Egipto. La historia sigue a un famoso ladrón que sale de prisión para servir al faraón y vivir las intrigas palaciegas que tienen lugar en su corte mientras vive la caída de una de las mayores civilizaciones de la historia.





- 'Last Man on Earth': Creada por Will Forte ('Saturday Night Live'), esta comedia se centra en la vida y aventuras del último hombre en la tierra, como reza el título de la serie. Phil Miller (Forte) era un hombre que amaba su familia y odiaba su trabajo en el banco, pero ahora es la última esperanza de la humanidad.