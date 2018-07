Flash no será la única visita que reciba Arrow

Todavía no se sabe de qué manera volveran Kelly Hu o Malcolm Merlyn, pues el productor delegado de la serie (Mark Guggenheim) no ha querido dar muchas pistas. Ha confirmado el regreso de China White añadiendo que aparecerá a partir del episodio 2, en un estilo muy diferente a como la hemos visto antes y añadió que "sus interacciones con los nuevos chicos malos deberían ser interesantes".



Sobre el personaje que hizo la vida imposible a Queen en la primera temporada los productores no quisieron desvelar mucho más, se limitaron a argumentar que el personaje saldría, pero que la serie utiliza mucho el recurso de flashbacks.

También adelantaron que Barry Allen, protagonista del spin-off, aparecerá por primera vez en los episodios 8 y 9 de la nueva temporada. Será un científico forense que trabaja para el departamento de policía de Central City. La productora también ha confirmado que volverá en forma de crossover en el vigésimo capítulo, dirigido por David Nutter, ya como superhéroe.



La serie que se desprenderá de 'Arrow' tendrá el título de 'The Flash', y su protagonista vestirá el tradicional traje rojo.