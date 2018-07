La eterna apocalipsis zombie de 'The Walking Dead'

El apocalipsis zombie de 'The walking Dead' no tiene fecha para su final. Así lo ha expresado Josh Sapan, directivo de AMC, durante una conferencia sobre telecomunicaciones en Barclays (Estados Unidos), según informa el portal The Hollywood Reporter. Sapan ha explicado que los directivos de la cadena esperan "que los zombies vivan para siempre".



"Estaremos sentados aquí en la Conferencia de Barclays en 2022 discutiendo el hecho de que 'The Walking Dead' no ha terminado", ha añadido Sapan que apuntó que "solo hemos comenzado a ver cómo es el mundo postapocalíptico" creado por Robert Kirkman.



No es de extrañar que la cadena quiera continuar con la serie zombie, que durante su última temporada ha cosechado un gran éxito. Así, las audiencias del programa han ascendido hasta los 12,42 millones de espectadores y se ha llevado a casa dos Emmys.



Sapan también ha querido comentar el próximo final de Breaking Bad y Mad Men, que según el ejecutivo son dos de los "mejores programas de la historia". "Les daremos un final con la gente que los creó en el momento adecuado", ha agregado.



'Breaking Bad' terminará su andadura en televisión este verano, tras cinco temporadas en antena. Durante estos años la exitosa ficción se ha llevado a casa siete premios Emmy y ha sido nominada a cuatro Globos de Oro.



Por su parte la AMC está inmersa en la emisión de la sexta tanda de capítulos de 'Mad Men'. La serie protagonizada por Jon Hamm cerrará sus puertas el próximo año, después de que vea la luz la sexta temporada.