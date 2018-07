UPFRONTS 2015/2016

La cuarta network en anunciar sus novedades en ficció para la temporada 2015/2016 ha sido CBS. Tras confirmar que la veterana serie 'CSI' pondrá punto y final tras 15 temporadas, la cadena ha presentado sus nuevos proyectos. Entre ellos destaca su primera serie protagonizada por un superhéroe: 'Supergirl'.



También apuesta por 'Code Black', 'Limitless', 'Angel from Hell' o 'Rush Hour'. Volverán con nuevas temporadas 'The Big Bang Theory', 'The Good Wife' o 'Person Of interest'.



'Supergirl' está basada en el personaje de DC Kara Zor-El (MEllisa Benoist), la prima de Superman que lleva 12 años guardando sus poderes en secreto en la Tierra. Finalmente decide aceptar sus habilidades de superheroína y ser quien siempre había sido.