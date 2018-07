La CBS desvela su programación para este otoño

Esta temporada trae novedades en la parrilla de la cadena. Uno de los cambios más notables e impactantes serán los de cambio de día de las series 'The Big Bang Theory' y 'NCIS Los Angeles', que pasarán a emitirse los lunes por la noche. En el caso de la comedia creada por Chuck Lorre y Bill Prady, el cambio será solo temporal, ya que cuando termine la temporada deportiva que tiene programada la cadena para los jueves, la serie volverá a su horario habitual y dejará así sitio para la comedia 'Dos chicas sin blanca'.

Algunas de las series que han sido renovadas para esta nueva temporada, además de 'The Big Bang Theory', que en España emite Antena 3 en abierto, 'Dos chicas sin blanca', o 'NCIS: Los Ángeles‘ son 'The Millers', 'The Good Wife' y 'Elementary'. En cambio, 'Intelligence', 'Hostages', 'The Crazy Ones' o 'Friends with better lives', estrenos de la anterior temporada que no volverán a la parrilla televisiva.

En cuanto a los estrenos, las nuevas series para esta nueva temporada de la CBS: 'Scorpion', 'Battle Creek', 'Stalker', 'The McCarthys', 'Madam Secretary' y 'NCIS: New Orleans‘.

Programación de la cadena:

Domingo 21 de septiembre

A las 20:00 horas ‘Madam Secretary‘ (temporada 1)

A las 21:00 horas ‘The Good Wife‘ (temporada 6)



Lunes 22 de septiembre

A las 20:00 horas ‘The Big Bang Theory‘ (temporada 8)

A las 21:00 horas ‘Scorpion‘ (temporada 1)

A las 22:00 horas ‘Under The Dome‘ (final de la temporada 2)

Martes 23 de septiembre

A las 20:00 horas ‘Navy: Investigación Criminal‘ (temporada 12)

A las 21:00 horas ‘NCIS: New Orleans‘ (temporada 1)

A las 22:00 horas ‘Vigilados: Person of Interest‘ (temporada 4)



Miércoles 24 de septiembre

A las 21:00 horas ‘Extant‘ (2 horas final de la temporada)



Viernes 26 de septiembre

A las 21:00 horas ‘Hawaii 5.0‘ (temporada 5)

A las 22:00 horas ‘Blue Bloods (Familia de policías)‘ (temporada 5)



Domingo 28 de septiembre

A las 22:00 horas ‘C.S.I.‘ (temporada 15)



Lunes 29 de septiembre

A las 20:30 horas ‘Mom‘ (temporada 2)

A las 22:00 horas ‘NCIS: Los Ángeles‘ (temporada 6)



Miércoles 1 octobre

A las 21:00 horas ‘Mentes Criminales‘ (temporada 10)

A las 22:00 horas ‘Stalker‘ (temporada 1)



Lunes 27 octobre

A las 20:30 horas ‘Dos chicas sin blanca‘ (temporada 4)



Jueves 30 octobre

A las 20:00 horas ‘The Big Bang Theory‘ (cambio de horario)

A las 20:30 horas ‘The Millers‘ (temporada 2)

A las 21:00 horas ‘Dos hombres y medio‘ (temporada 12)

A las 21:30 horas ‘The Mccarthys‘ (temporada 1)

A las 22:00 horas ‘Elementary‘ (temporada 3)