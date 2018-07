La CBS confirma la segunda temporada de 'Under the Dome'

'Under the Dome' seguirá su historia durante una temporada más. La serie, basada en la novela de Stephen King con el mismo nombre, esta causando furor en Estados Unidos desde su estreno en CBS, el día 24 de junio, cuando obtuvo 13.140.000 espectadores, según informó TVLine. La cadena aún sigue emitiendo los capítulos de la primera temporada manteniendo una audiencia fiel. Por lo tanto, es normal que CBS quiere mantenerla en su parrilla.



La historia de 'Under the Dome' se centra en una pequeña localidad de Nueva Inglaterra (EE.UU.). Una mañana, los habitantes despiertan y se encuentran encerrados bajo una enorme cúpula transparente que cubre toda la población.



Un hecho que provocará una situación difícilmente sostenible y generará el caos entre los habitantes que vivirán bajo el miedo y la impotencia al desconocer si podrán pasar de nuevo hacia el otro lado de esta 'cárcel' transparente.