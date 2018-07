'Better Call Saul' contará con los guionistas de 'Breaking Bad'

Vince Gilligan, el creador de 'Breking Bad', y Peter Gould, el guionista que creó al deslenguado abogado interpretado por Bob Odenkirk, continúan inmersos en el desarrollo del spin-off de la ficción ganadora del Emmy como mejor serie dramática.



De momento, los detalles que tenemos sobre el nuevo proyecto de Gilligan no son muchos. Aunque lo que sí sabemos es la alta probabilidad de que Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) aparezcan en algún capítulo de la serie.



Eso sin olvidar Jonathan Banks, quien parece que sí que tendrá un papel importante. Banks dio vida a Mike, el secuaz de Gus Fring y también socio de Saul Goodman, para quien ha trabajado en diversas ocasiones.



Así, gran parte del equipo que trabajó durante cinco años al abrigo de Walt y los suyos, también han querido estar presentes en el desarrollo del nuevo proyecto que expandirá el universo de 'Breaking Bad': 'Better Call Saul'.



Gennifer Hutchison además de encargarse del libreto, intervendrá como productora ejecutiva de la secuela, según informa Variety. Su trabajo como guionista es sobre todo reconocido por 'Breaking Bad', serie de la que ha escrito algunos capítulos como "Confessions" o "Buyout", de la aclamada quinta temporada, entre otros.



Thomas Schnauz también se encargó de algunos episodios de 'Breaking Bad', como el conocido "Say My Name", capítulo que también dirigió y que le valió una nominación al Emmy.



'Better Call Saul' tiene previsto su extreno para otoño del próximo año 2014.