UPFRONTS 2016/2017

Segundo día de UpFronts y turno para la cadena ABC. La network ya adelantó las cancelaciones de esta temporada, entre las que destacaron 'Castle' (con polémica incluida) y 'Nashville' o 'Agent Carter'.



La cadena ha renovado las series 'Anatomía de Grey' (y ya van 13 temporadas), 'American Crime', 'Black-ish', 'The Catch', 'Quantico', 'How to get away with Murder', 'Modern Family', 'Once upon a time' y 'Scandal'.



Entre las novedades de ABC para la próxima temporada, destacan las series de época 'Time After Time' y 'Still Star-Crossed'. La primera está basada en el libro de Karl Alexander 'Los Pasajeros del Tiempo', que narra el viaje en el tiempo del escritor HG Wells a la actualidad.



'Still Star-Crossed' es la versión de 'Romeo y Julieta' que llegará con el sello de Shonda Rhimes. La ficción se encuentra en pleno rodaje y una de las localizaciones es Salamanca.







'Conviction' es el nuevo trabajo de la actriz Hayley Atwell (protagonista de 'Agent Carter') y otra de las novedades es el regreso de Kiefer Sutherland con 'Designated Survivor'.