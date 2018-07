ABC y The CW también se adelantan a los UpFronts

El próximo lunes comienza los UpFronts, una semana en la que las cadenas estadounidenses NBC, Fox, ABC, CBS y The CW dan a conocer sus novedades para la próxima temporada, tanto las renovaciones o cancelaciones de las series que emiten como las nuevas ficciones que estrenarán.



Pero ya no se esperan a la fecha acordada y tal como publicamos en Objetivo TV, las cadenas han anunciado muchas novedades. Quedaban dos networks por sumarse a la moda de los pre-UpFronts, ABC y The CW.



ABC ha dado luz verde a las series 'How to Get Away With Murder', 'Black-ish', 'American Crime', 'Selfie', 'Galavant' y 'Agent Carter'. Estas nueve nuevas series se unen a las ya confirmadas 'Astronaut Wives Club' y 'The Club'.



Pero no solo se han conocido las novedades de la cadena para la próxima temporada, sino también qué series continuarán el año que viene. Los fans de 'Anatomía de Grey', 'Modern Family', 'Revenge', 'Scandal' y 'Once Upon A Time' pueden respirar tranquilos.



Por su parte, The CW ha renovado las series 'The 100', 'Beauty and the beast' y 'Hearto of Dixie'. Entre las novedades de la cadena para la nueva temporada estarán las series 'The Flash', 'iZombie', 'Jane the Virgin' y 'The Messengers'.



Las ficciones que no veremos más en The CW serán 'The Carrie Diaries', 'The Tomorrow People' y 'Star-Crossed', que han sido canceladas por la network estadounidense.



El listado completo de renovaciones y cancelaciones, aquí.