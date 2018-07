UPFRONTS 2014/2015

Los últimos UpFronts no fueron todo lo exitosos que la ABC esperaba. La network ha cancelado más series de estreno que renovado. La cadena solo salva las series 'Agents of SHIELD', 'Resurrection' y 'The Goldbergs' de la temporada pasada.



Otras ficciones ya asentadas en la cadena, como 'Castle', 'Scandal', 'Anatomía de Grey', 'Revenge', 'Modern Family' o 'Nashville' han sido renovadas. A continuación, presentamos las nuevas apuestas de ABC para la próxima temporada:



- 'Marvel's Agent Carter': Continuando con los personajes de cómic de la factoría Marvel tras la renovación de 'Agents of SHIELD', llega la Agente Carter. Es 1946 y la paz ha dado un duro golpe a Peggy Carter (Hayley Atwell), ya que se encuentra fuera de lugar cuando los hombres vuelven a casa de su lucha en el extranjero. Trabajando para la Reserva Científica de Estrategia, Peggy debe equilibrar su trabajo administrativo con misiones secretas para Howard Stark.



- 'Selfie': Eliza Dooley (Karen Gillan) tiene 263.000 seguidores que siguen cada uno de sus posts, tuits y 'selfies'. Pero un día se da cuenta de que en realidad tener seguidores no es lo mismo que tener amigos reales.





- 'Galavant': Comedia musical con toques épicos y de fantasía. El héroe Galavant (Joshua Sasse) perdió al amor de su vida, Madalena, a manos del malvado rey Richard. Ahora, el héroe caído está preparado para vengarse y recuperar la felicidad.



- 'Black-ish': Anthony Anderson interpreta a Andre 'Dre' Johnson, un hombre con un buen trabajo, felizmente casado con su mujer Rainbow, con quien tiene cuatro hijos y reside en una casa en una zona residencial. Con la ayuda de su padre (Laurence Fishburne), Dre intentará afianzar el sentido de identidad cultural en su familia (negra) que honre a su pasado mientras mira al futuro.





- 'Forever': Nueva serie de misterio en la cadena, protagonizada por Ioan Gruffudd, quien interpreta al doctor Henry Morgan, que tiene un secreto: no solo estudia a los muertos para resolver casos criminales, sino que también lo hace para resolver un misterio que no ha logrado resolver en 200 años: el secreto de su inexplicable inmortalidad. Esta cualidad le ha dado importantes habilidades para la observación que sorprenden a su nueva compañera, la detective Jo Martínez.





- 'Cristela': Durante su sexto año estudiando Derecho, Cristela (Cristela Alonzo) se convierte en becaria de una prestigiosa firma de abogados. El problema es que su ambición es demasiado grande para su tradicional familia de raíces mexicanas.



- 'Manhattan Love Story': Comedia romántica que muestra las diferencias entre hombres y mujeres a través de los pensamientos sin filtro y las acciones contradictorias de una pareja que acaba de empezar a salir junta.



- 'Secrets & Lies': Ben Garner (Ryan Phillippe) pasa a ser sospechoso de asesinato tras descubrir el cuerpo del hijo pequeño de su vecino en el bosque. A medida que la detective Andrea Cornell (Juliette Lewis) investiga má sy más, los secretos y mentiras del pueblo salen a la luz y van surgiendo más sospechosos. La vida familiar de Ben también dará un giro de 180º mientras intenta demostrar su inocencia. Basada en una serie australiana de mismo nombre.



- 'How to get away with murder': Serie protagonizada por Viola Davis, que da vida a la brillante y caristmática profesora Annalise Keating. Ella y cuatro de sus alumnos tendrán que aplicar su conocimiento a la vida real en este thriller legal creado por Shonda Rhimes ('Anatomía de Grey').