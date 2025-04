Tori Spelling rompe a llorar al confesar su "extraña relación con los hombres": "No quiero morir sola"

Tori Spelling ha tenido que hacer frente a varias polémicas en los últimos meses debido a su separación de Dean McDermott y por trasladarse a vivir en una caravana con sus cinco hijos.

La actriz de Sensación de vivir llegó incluso a considerar unirse a Onlyfans para poder pagarles la universidad a sus hijos. Una situación que contrasta a la de hace años tras haber crecido en una de las familias más poderosas de Hollywood, como puedes ver e el vídeo de arriba.

Tori Spelling en Nueva York | Cordon Press

A sus 51 años, la intérprete atraviesa un bache y lo ha dejado claro durante una charla con Aubrey O'Day en su podcast misSPELLING, donde se rompió al hablar sobre ser madre soltera de sus cinco hijos (Liam, de 18 años, Stella, de 16, Hattie, de 13, Finn, de 12, y Beau, de 8).

"Tengo 51 años y estoy soltera de nuevo con cinco hijos, así que ni siquiera sé dónde estaré en el futuro", lamentó entre lágrimas mientras hablaba sobre su "relación muy extraña con los hombres".

"No quiero estar con alguien, pero sí quiero estarlo. Simplemente no quiero estar sola", reconoció. "Soy positiva. Simplemente... No quiero morir sola", dijo.

"No sé qué estoy haciendo ahora mismo", confesó mientras su compañera intentaba consolarla. "Qué vida tan jodida, toda esta mierda", señaló Spelling.