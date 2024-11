Tori Spelling revela que se acostó con Brian Austin Green y él dice que tiene cero recuerdo: "Mierda"

Brian Austin Green y Tori Spelling fueron dos de los actores más queridos de Sensación de vivir donde interpretaron a Donna y David. En la serie eran pareja y, fuera de cámaras, también hubo un enamoramiento por parte de ambos. Aunque, tras acabar la serie hubo un distanciamiento y estuvieron 18 años sin hablar.

Ahora, los actores se han vuelto a reunir en el podcast misSPELLING donde han vivido un momento un tanto incómodo cuando Tori ha querido que Brian recordara la primera vez que tuvieron sexo.

Así, Spelling empieza poniendo en contexto a Austin Green explicándole que estaban en Disneyland: "No sé por qué estábamos todas las estrellas de Fox allí. Estuvimos una noche allí que nos lo cerraron para nosotros pero fue algo interno".

"No recuerdo eso para nada. Tengo ceros recuerdos de eso", responde Brian con cara de ser la primera vez que oía esa historia.

"Pero, por favor, recuérdamelo porque entonces pasó algo", sigue diciendo a Tori quien no da crédito.

Para luego Tori decir insistentemente: "El sitio es irrelevante... lo que pasó esa noche es a lo que me estoy refiriendo".

"¿No te acuerdas de eso?", le pregunta. "No", responde Brian.

"¿Cómo?", comenta Spelling un poco indignada. "Mierda, me estás juzgando ahora".

"No no no, me estoy juzgando ahora a mí misa por mencionarlo", vuelve a decir la actriz dudando sobre si contar la historia.

Para entonces Brian ir al grano para ver si daba con el tema en cuestión: "Dime lo que quieras, ¿tuvimos sexo esa noche?".

"Fue la primera vez que nos acostamos juntos", le dice Tori.

"nooo, no fue esa noche", intenta rebatir Brian. Pero Tori Spelling le pregunta: "¿Dónde crees que fue?". A lo que Brian dice dudando: "¿No fue en casa de Shannen?".

"Espera, ¿qué? Me encanta esta historia", dice Green riéndose. "Siento que estoy escuchando una historia sobre ti y otra persona en este momento".

"¡Me siento como una niña tonta ahora mismo!", exclama Spelling.

"Recuerdo otros momentos, pero no recuerdo ese momento en absoluto. No sé cómo es posible", termina diciendo Brian Austin Green.