Tori Spelling regresa a las redes tras salir del hospital y en medio de su complicado momento viviendo en una caravana

Tori Spelling sigue remontando poco a poco después del complicado momento que le ha tocado vivir. Si hace unas semanas sabíamos que la actriz se había tenido que ir a vivir a una caravana con sus 5 hijos, todo empeoró cunando a mediados de agosto tuvo que ser ingresada en el hospital.

Por el momento se desconoce la dolencia por la que tuvo que ser atendida en el hospital pero se le pudo ver con varios hematomas y en silla de ruedas a su salida del centro médico.

Ahora, Tori ha querido volver a Instagram por un momento mucho más feliz. Se trata del cumpleaños de su hijo Finn quien está celebrando su 11 cumpleaños. Recordemos que Spelling tiene 5 hijos de su matrimonio con su ex Dean McDermott: Liam, 16, Stella, 15, Hattie, 11, Finn, 11 y Beau, 6.

De esta forma, la intérprete de 'Sensación de vivir' ha publicado en Instagram Stories un vídeo donde aparece conduciendo y su hijo en el asiento trasero mientras lo señala. Además de escribir: "Feliz cumpleaños número 11 al único e inigualable FINN. Es el derecho de una madre poder avergonzarlos un poco en su cumpleaños".

Tori Spelling felicita a su hijo Finn por su 11 cumpleaños | Instagram Tori Spelling

Además, ha querido publicar un post más largo con una foto de los dos antigua donde escribe: "¡Fui hecha para ser tu mamá! ¡Esta foto la sacamos en el primer cumpleaños de Finn y hoy cumple 11 años! Finn Davey ¡No podría estar más orgullosa del hermoso ser humano dulce, amable, divertido, valiente, ingenioso e inteligente que eres! Mi bebé milagroso. Si conoces la historia, lo sabes. ¡El día que naciste no solo me di cuenta de lo fuertes que somos ambos, sino que tenías tantas ganas de estar aquí que estás destinado a hacer cosas increíbles! Lo sé porque conozco tu corazón y tu alma. No puedo esperar a ver lo que lograrás para ti y para los demás. Nunca dejes de contarme #finnfacts. PD… Finn no tiene IG pero tiene TikTok y es Finn McDermott".