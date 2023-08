Las imágenes de Tori Spelling usando un baño comunitario tras irse a vivir a una caravana con sus 5 hijos

Tori Spelling está en boca de todo el mundo después de ver que una de las niñas más ricas de Hollywood está viviendo en una caravana con sus hijos.

La noticia salió hace unos días después de saber que la actriz había dejado en el hotel en el que se hospedaba con su familia por 100 dólares la noche para ir se a vivir a una caravana.

Una decisión motivada por la complicación situación que ha vivido la actriz al tener queabandonar su casa al saber que había moho tóxico, la razón por la que la mayoría de sus hijos llevaban meses enfermos.

Ahora, han salido una unas fotos publicadas por 'Page Six' donde podemos ver a Tori Spelling haciendo una vida completamente normal en la zona de Los Ángeles donde tiene ubicada la caravana.

Así, en unas de estas imágenes vemos a Spelling salir del baño común después de lo que parece darse una ducha y asearse. Tori lleva una bata blanca, una toalla liada en el pelo, zapatillas de estar en casa y un neceser con sus productos de aseo personal.

Luego vemos como la intérprete de 'Sensación de vivir' entra en la caravana para después salir fuera y sentarse junto a la puerta en una silla y disfritar de una taza de lo que puede ser café.

La noticia de que Tori Spelling esté viviendo en una caravana no ha sentado muy bien a su exmarido quien, según han dicho algunas fuentes, estaría "furioso" con esta decisión de su ex, ya que considera que no es por una cuestión de dinero.