"Tengo ganas de volver a ponerme un corsé": Megan Montaner, historia de éxito en la ficción de Antena 3

Corría el año 2014 cuando los fieles seguidores de El secreto de Puente Viejo disfrutaron por última vez de una de las figuras claves de la ficción de Boomerang TV. Megan Montaner interpretando a la partera conquistó a España, y desde entonces no ha parado de sumar triunfos a su historial artístico (y a nuestra televisión).

"De Pepa Balmes saco todo el aprendizaje de mi primer personaje protagonista, de la oportunidad que me dieron de darme a conocer. Fue una pedazo de escuela, porque lo que te dan las diarias, no te lo da ninguna", confiesa Megan Montaner sobre su papel en la reconocida ficción que tuvo Antena 3 en sus tardes, en una entrevista exclusiva para Objetivo TV. Una intervención de 382 capítulos que le sirvió como pasaporte a su primer proyecto en prime time: Gran Hotel.

"Con Maite Ribelles también aprendí un montón y ese personaje me encantaba. Yo era seguidora de la serie y cuando me dieron la oportunidad de estar en ella, para mí fue una pasada, un regalito", revela la actriz sobre el papel principal que interpretó en la tercera y última temporada del serial semanal de Bambú Producciones. Y vaya si se consolidó, ya que, tan solo unos meses después de triunfar con su segundo gran papel en ficción, le llegó una tercera oportunidad, esta vez ya como protagonista absoluta del proyecto: Sin Identidad.

Aquí Montaner se desdobló incluso en dos personalidades, María Fuentes y Mercedes Dantés, dos papeles que volvían a ensalzar la figura de mujer empoderada y luchadora que tan característica se ha vuelto en su trabajo. Sin embargo, según admite Megan, en la realidad es más bien lo contrario: "Son personajes muy echados hacia adelante, valientes, no tiran la toalla, superguerreros, y en ese aspecto me gustaría parecerme mucho más a ellos. Yo soy mucho más tímida, miedosa... Y, en ese aspecto no soy parecida, aunque sí en la cabezonería y en ser testaruda, en luchar por algo en concreto, pero ellas son mucho más valientes que yo".

"Tengo ganas de hacer personajes que sean totalmente lo contrario a mí, nada de empoderamiento"

Un icono que se está volviendo casi inconfundible con su forma de llegar a nuestras pantallas, pero que, a juzgar por sus propias palabras, podría suponer un hándicap a la larga: "La fórmula del personaje funciona y luego pasa que te quieren seguir viendo en ese tipo de carácter. Es un poco contra para nosotros, porque intentamos enseñar que podemos hacer diferentes cosas y ofrecer otros colores en el abanico de interpretación. Yo tengo ganas de hacer personajes que sean totalmente lo contrario a mí, nada de empoderamiento y que se diferencie de esto que el público ha ido viendo".

Es evidente que Megan Montaner incluye dentro de estas interpretaciones a una de las más aclamadas, la de María Rodríguez en Entre Tierras. La miniserie de 10 capítulos fue lo último en la que la vimos en Antena 3. Un papel que aceptó justo cuando estaba embarazada de su primer hijo y que le llegó en un momento "agotador" de trabajo, "pero resultó algo superbonito y que ha gustado un montón", valora la exitosa actriz.

Y a partir de su formidable representación protagonista en la ficción de Boomerang TV, productora a la que volvió 13 años después de convertirse en una de las mejores actrices revelación por Pepa Balmes, Montaner reconoce echar de menos el mundo de la época. "Quiero volver a la época. Porque los últimos proyectos que he hecho ya han sido actuales, y, quién me iba a decir esto, pero tengo ganas de volver a ponerme un corsé, que un corsé lo odio. Pero, me apetece estar un poco en esa situación de las enaguas, el verte tan disfrazada, ¡tengo ganas! Es superdivertido a nivel de arte y demás, es lo más. Lo que pasa es que eso supone diferentes presupuestos", admite, como propuesta firme a sus próximos proyectos. Trabajos entre los que se encuentra uno que se verá muy pronto en las pantallas de Antena 3.