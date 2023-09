Sofía Vergara y su verano lleno de diversión tras divorciarse de Joe Manganiello: "He tenido suerte"

Tras siete años de matrimonio, Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorciaron a comienzos de este verano, según confirmaron en un comunicado en el que definían la decisión como "difícil".

Los actores ponían fin de esta manera a una de las relaciones más notorias de Hollywood, de la que mucho se ha especulado sobre el verdadero motivo de su ruptura. Entre ellos, la sobriedad del actor pudo ser uno de los motivos principales de su separación debido al consumo de alcohol de la estrella de Modern Family.

Otras fuentes, sin embargo, apuntaron a que la causa real fue que el intérprete de Magic Mike quería tener un bebé y ella no. Sea como fuere, lo cierto es que ambos están pasando página y este verano ha sido crucial en su recuperación sentimental.

Así lo manifestó una persona cercana a Manganiello: "Está listo para salir, listo para pasar página, listo para divertirse nuevamente y enamorarse de alguien".

Al igual que su exmarido, la actriz colombiana ha seguido sus propios pasos y, tal y como ha declarado a ET, ha disfrutado de unos meses de diversión acudiendo a multitud de conciertos como los de Beyoncé, Taylor Swift o Karol G: "¡He tenido suerte!La gente me ha estado invitando a salir. Ya sabes, estoy tratando de divertirme. Así que he estado yendo a todos los sitios a los que me invitaban".

Igualmente, en redes sociales, sus fans la han podido ver dándolo todo en los conciertos y centrada como jurado en el programa para la televisión estadounidense donde trabaja.

Al parecer fue el propio Manganiello quien solicitó el divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el pasado 2 de julio alegando "diferencias irreconocibles".