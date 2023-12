Se revela que el actor Billy Miller (Hospital General) murió por una "herida de bala en la cabeza"

El pasado 15 de septiembre encontraban el cuerpo sin vida del actor Billy Miller en su casa de Austin, Texas. Ahora se ha desvelado que el actor se suicidó después de llevar años padeciendo trastorno bipolar y depresión maníaca.

Su madre, Patricia, habló sobre las dificultades que había sufrido su hijo después de su muerte en un duro mensaje donde decía: "La enfermedad ganó la pelea y él entregó su vida".

Billy Miller en la 41 edición de los Daytime Emmy Awards | Getty

Ahora, Radar Online ha compartido el informe de su muerte donde revela que Billy murió por "una aparente herida de bala en la cabeza" tras encontrar su cuerpo sin vida en la bañera. También explica: "En el lugar se encontraron varias cartas que indicaban intenciones suicidas e instrucciones para otras personas. En la mano derecha del difunto se encontró un revólver con recámara para cartuchos de escopeta 410".

Además, se ha detectado que el actor consumió varias drogas antes de morir: "La toxicología post mortem demostró la presencia de etanol, cocaína y sus metabolitos, difenhidramina y anfetamina".

Billy Miller logró su gran oportunidad como actor en el año 2007 al dar vida a Richie Novak en la famosa serie All my children. Después llegarían las icónicas telenovelas The Young and the Restless y General Hospital por las que llegó a ganar hasta en 3 ocasiones el Daytime Emmy.