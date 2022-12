Marc Clotet fue uno de los invitados a los 28 Premios Forqué. El actor, hizo gala de su estilo por la alfombra roja y también se mostró de lo más simpático con los medios de comunicación que se encontraban cubriendo el evento. Muy feliz por lo bien que le está yendo en el terreno profesional, el intérprete también tuvo unas palabras para Ana de Armas por su nominación a los Globos de Oro.

El actor nos estuvo contando que ha estado "rodando la última película en Perú, 'La niña del azúcar', un thriller de terror" y ahora ha "empezado también la parte de productor montando una productora con mi hermana y dos socios más, que se llama Fonicular Films y ya estamos ahora pre-produciendo una serie que empezamos a grabar el próximo 6 de febrero que es una coproducción con Televisión Española y TV3 y también Suecia, Alemania y Finlandia".

Marc lo tiene claro, está muy "feliz de poderme dedicar a lo que me gusta que es esta industria maravillosa del cine" y no solo por todo lo que está consiguiendo él, también por los éxitos de su pareja, Natalia Sánchez que "ha estado currando en Albania en una producción americana" y ahora ha estado "en Nueva York enseñando teatro y con los dos pequeños sin parar".

Marc Clotet en los 28 Premios Forqué | Gtres

Marc Clotet estuvo casado con Ana de Armas desde el 2011 hasta el 2013, antes del salto de la actriz a Hollywood. Ahora, Ana se ha convertido en un rostro fundamental del cine internacional y se ha ganado una nominación al Globo de Oro por encarnar a Marilyn Monroe en 'Blonde'.

Así, preguntaron a Marc por este gran noticia para su ex: "Prefiero no comentar", dijo de primeras el actor. A lo que el reportero le dice que pensaba que se iba a alegrar: "Ah, no me alegro. Me alegro de muchas cosas". Para después detallar: "Prefiero hablar de cosas nuestras que de otra gente".

Aunque finalmente dice sobre Ana de Armas: "Ha hecho un grandísimo trabajo y feliz de que esté yéndole también y ojalá lo gane".