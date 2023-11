La reacción de Joe Jonas cuando un guardia de seguridad dice que "parece un loco" el mismo día que Sophie Turner es pillada con otro

Septiembre comenzó con la inesperada noticia de la separación de Joe Jonas y Sophie Turner después de que el cantante de los Jonas Brothers presentara una solicitud de divorcio alegando que su matrimonio estaba "irremediablemente roto" tras 7 años de relación.

Desde entonces, la expareja se encuentra en el foco mediático y parece que, tras zanjar el acuerdo por la custodia de sus hijas, poco a poco Turner y Jonas están rehaciendo sus vidas. A lo largo de estos meses, la actriz ha sido vista disfrutando de varios eventos sociales y el cantante ha retomado su actividad en TikTok donde le encanta compartir contenidos espontáneos y casuales.

En esta ocasión, Joe ha publicado un divertido vídeo de un encuentro con un guardia de seguridad, el mismo día en el que la actriz de Juego de Tronos ha sido pillada besándose con el aristócrata Peregrine Pearson a las puertas de un hotel en París, como puedes ver en el vídeo de arriba.

"Acabo de entrar a un CVS [una cadena farmacéutica estadounidense] y el tipo de seguridad me dice: '¡Oh! ¿Joe Jonas?'", ha comenzado explicando el mediano de los Jonas. "Y yo en plan: 'Hey, ¿qué tal?' y le estreché la mano y me dijo: 'Tío, pareces loco en persona'. No sé... ¿eso es un cumplido?", termina Joe estupefacto.

Los fans del cantante trataron de darle un significado diferente a las palabras del guardia de seguridad para tranquilizar a Joe y hacerle ver que probablemente lo que quiso decir era algo completamente diferente al supuesto estado de locura. "Tal vez quiso decir 'Es una locura verte en persona'", ha explicado un seguidor, mientras que otro fan ha comentado: "Probablemente sea una locura ver a alguien tan famoso en la vida real. Estaba simplemente en shock".

Otros usuarios han hecho referencia a la sinceridad y el acercamiento que Joe ha comenzado a mostrar últimamente en redes sociales, y un fan incluso comenta: "Me siento como si estuviéramos en FaceTime", aludiendo a lo espontáneo que resulta. Otros muchos han concordado con el mismo sentimiento.