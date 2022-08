Bethenny Frankel opina sobre la salud mental de Ben Affleck: "El estrés no es bueno para un adicto"

No hay duda de que Jennifer López y Ben Affleck han robado el puesto a la boda del año. Y es que, aunque la pareja trató de mantener el enlace en la más estricta privacidad, no han podido hacer lo mismo con la luna de miel.

Sin duda, no es la primera vez que la pareja está en el foco público, pero esta vez para uno de los dos la situación se ha desbordado.

Así, una fuente cercana al actor confirmaba a Page Six que se sentía "abrumado" y que "sintió que la luna de miel fue un tsunami".

Jennifer López y Ben Affleck en su luna de miel | Gtres

Lo cierto es que la cantidad de fotos que han circulado han sido abrumadoras y que, aunque estés preparado, en un momento puedes sucumbir ante la persecución mediática.

Todo apunta a que Ben Affleck está pasando un mal momento, pues no esperaba acaparar tantos focos y algunos amigos y conocidos se han preocupado por su estado de salud.

Este es el caso de Bethenny Frankel, la estrella de 'Real Housewives Of New York City'. Ha sido en su podcast 'Just B with Bethenny Frankel' (vía Newsweek) cuando ha mostrado su preocupación.

Bethenny Frankel está preocupada por Ben Affleck

Los problemas con el alcohol de Ben Affleck no son desconocidos para Hollywood y es que el actor se ha mostrado abierto a contarlo e incluso ha afirmado haber ido tres veces a rehabilitación.

Sin embargo, según cuenta Bethenny Frankel, la situación tras la boda con Jennifer López podría estar llevándolo al límite y "el estrés no es bueno para un adicto".

La actriz de reality hizo hincapié en que Ben Affleck no lleva bien el foco público y que le gusta mantener su vida personal en la más estricta privacidad.

Eso sí, para Frankel no cabe duda de que Jennifer López y Ben Affleck "están enamorados", pero eso no los libra de caer en malos hábitos.

"Ser un adicto tiene sus desafíos para la persona y para la persona que tiene una relación con el adicto", añadía Frankel.

Solo el tiempo dirá cómo la pareja acaba lidiando con la fama, pero lo que está claro es que tendrán que hacer frente juntos a todo lo que se interponga.

