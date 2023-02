¿Prohibido compartir cuenta de Netflix? Aclaramos todo lo que se sabe al respecto

El rumor de que Netflix quería cortar el grifo de las cuentas compartidas llevaba meses corriendo, pero parece que cada vez estamos más cerca de que se haga realidad y, además, el cambio se producirá pronto. Si hace unos años la compañía presumía con un ya famoso tuit de que "el amor es compartir una contraseña", ahora han debido dejar de ser unos románticos porque quieren que todo el mundo que ve Netflix deje de compartir y pague su propia cuenta.

Pero, ¿qué sabemos al respecto? ¿es realmente cierto o solo un runrún? ¿Cuándo se producirá el apagón de las cuentas compartidas y cómo se llevará a cabo? Respondemos a todo esto.

Netflix | iStock

Si bien es cierto que Netflix todavía no ha lanzado un comunicado oficial al respecto, sí ha manifestado que el cambio respecto a las cuentas compartidas está al caer. La compañía ya ha hecho una prueba piloto en varios países de América Latina y a finales de enero, en su tradicional conferencia para inversores, declararon que está era una de sus líneas estrategias para los próximos meses: hacer que todo el mundo pague es la vía para conseguir mayores ingresos y poder seguir expandiendo su negocio. Se estima que en el mundo hay alrededor de 70 millones de usuarios que ven Netflix sin pagar y, claro está, eso supone un potencial ingreso de cientos de millones de dólares mensuales. Lo que no está claro es cuándo se producirá el cambio; algunos medios apuntan al mes de marzo, pero no hay ninguna fuente sólida que lo certifique.

La manera en que funcionarán las cuentas de Netflix a partir del cambio es también un misterio... parcialmente. Y es que la compañía publicó en su Centro de Ayuda una guía sobre cómo funcionaba la cosa, información que luego borraron, pero a la que muchos medios han accedido a través de la caché web. Así, podemos hacernos una idea del sistema que planea implantar Netflix con esta información procedente de la compañía, aunque debemos tener la precaución de señalar que puede estar sujeta a cambios hasta que se oficialice.

Un hogar Netflix: el término clave

Hasta ahora teníamos una cuenta de Netflix en la que podíamos tener diferentes perfiles y dispositivos asociados, que podían estar en ubicaciones diferentes, pero eso pasará a ser historia. A partir del cambio, Netflix considerará el "hogar" como la unidad del usuario y estará ligado a la ubicación geográfica y a nuestra red wifi. De momento, la compañía no va a pedirnos el certificado de empadronamiento de la unidad familiar, sino que considerará que cada cuenta tiene una ubicación principal (que detectará mediante IP e IDs de dispositivos) y solo dejará ver Netflix a quienes se conecten a esa red principal. Tu madre, tu tío o tu mejor amigo que viven en otra ciudad, quedarán bloqueados y no podrán acceder a la plataforma. "Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que los dispositivos que no forman parte de tu ubicación principal no puedan ver Netflix", reza la mencionada guía. Eso sí, permitirán transferir los perfiles (con nuestra información del historial, lista de favoritos y, en definitiva, los datos para que el algoritmo nos conozca) a una nueva cuenta.

Lo curioso es que el sistema que tienen para confirmar que todos nuestros dispositivos pertenecen a nuestro hogar, especialmente los que no están fijos como móviles o tables, es que al menos una vez cada 31 días se conecten a la red wifi y reproduzcan un contenido, para que así sepan que forma parte. Una vez al mes, deberemos realizar este ritual para mantener activos nuestros dispositivos.

¿Y qué pasa si viajo o vivo entre dos residencias?

Al parecer, Netflix ha contemplado también esta posibilidad, aunque su guía no resulta del todo clara. "Si estás de viaje, solicita un código temporal para tener acceso a Netflix durante 7 días consecutivos", explica, aunque no parece considerar viajes de más de una semana (eso, o que quieren que desconectemos también de ver series y pelis en verano). Más adelante, señalan: "Si estás de viaje o vives entre diferentes lugares, puedes seguir disfrutando de Netflix", siendo esta una afirmación un poco vaga.

¿Cómo sabe entonces el sistema si se trata de una familia que vive a caballo entre dos ciudades o de dos unidades familiares intentando compartir? No queda claro. Además, se asegura que podrías ser bloqueado si permaneces fuera de tu ubicación principal durante un periodo largo de tiempo, pero en ese caso podrías solicitar un código de acceso temporal.

Así, aunque quedan algunas dudas por resolver y falta por ver cómo se pone eso en práctica (y si la picaresca consigue burlar este nuevo sistema con algún truquillo), hay una cosa que está clara: más pronto que tarde vamos a tener que acostumbrarnos a que ya no se pueda compartir la cuenta de Netflix. Eso o darse de baja, que también se lo planteará más de uno.